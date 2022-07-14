Тен Хаг о будущем Роналду в «МЮ»: «Мы выпустили заявление. С тех пор ничего не изменилось»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг коротко ответил на вопрос о будущем Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» в рамках предсезонного тура прибыл в Мельбурн. Роналду по-прежнему нет в расположении команды – клуб объяснил это личными причинами.

Получив вопрос о будущем 37-летнего форварда, тен Хаг ответил: «Мы выпустили заявление. С тех пор ничего не изменилось».

Ранее «МЮ» заявил, что Криштиану не поедет в предсезонное турне по Таиланду и Австралии. Ему дали дополнительное время для решения семейных проблем.

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