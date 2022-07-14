Тен Хаг о будущем Роналду в «МЮ»: «Мы выпустили заявление. С тех пор ничего не изменилось»

Эрик тен Хаг коротко ответил на вопрос о будущем .

в рамках предсезонного тура прибыл в Мельбурн. Роналду по-прежнему нет в расположении команды – клуб объяснил это личными причинами.

Получив вопрос о будущем 37-летнего форварда, тен Хаг ответил: «Мы выпустили заявление. С тех пор ничего не изменилось».

Ранее «МЮ» заявил, что Криштиану не поедет в предсезонное турне по Таиланду и Австралии. Ему дали дополнительное время для решения семейных проблем.

Эрик тен Хаг: «Роналду не продается. Мы хотим добиться успеха вместе, он входит в планы «МЮ»

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба