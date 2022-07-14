Азар вернулся в «Реал» в идеальной форме. Анчелотти доволен им после первой тренировки

Хавбек Эден Азар произвел на «Реал» хорошее впечатление на первой предсезонной тренировке.

Как сообщает Marca, бельгиец вернулся в расположение команды в идеальной форме – возможно, лучшей с момента перехода из «Челси».

Утверждается, что главный тренер мадридцев остался доволен тем, как Азар поработал на занятии.

Эден понимает, что Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс на данный момент являются для итальянского специалиста предпочтительными вариантами, однако уверен, что завоевание места в стартовом составе не является чем-то невозможным.

В прошлом сезоне полузащитник провел 18 игр в , отдав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Эден Азар: «Играть за «Реал» – цель всей жизни. Это по-прежнему моя мечта. Хочу показать, на что способен»