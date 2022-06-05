Эден Азар: «Играть за «Реал» – цель всей жизни. Это по-прежнему моя мечта. Хочу показать, на что способен»

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Эден Азар рассказал, что всегда мечтал играть за «Реал».

«Я думаю, все поняли мой посыл. Карим Бензема дал мне микрофон. Я даже не знал, что должен был говорить что-то. И эти слова пришли спонтанно.

Знаете, переход в «Реал» – пик моей карьеры. Я перешел в самый прекрасный клуб мира в отличной форме. Все пошло не так. Я был немного расстроен и разочарован. На личном уровне было очень много плохих моментов. Но не все так ужасно.

Я повстречал отличных людей, сыграл с топ-игроками. Мой контракт действует еще два года. И сейчас у меня есть все условия, чтобы выйти на свой нормальный уровень в следующем году. Летом мне важно провести хорошую физическую и психологическую подготовку. Убежден, что впереди у меня еще много чудесных лет. Я не сомневаюсь. Мне нужно просто снова найти уверенность. В себе, в своем теле, в своих движениях.

Тренер знает: у меня еще два года по контракту. Первые три прошли не так хорошо. Я хочу показать всем, на что способен. Играть за «Реал» – цель всей моей жизни. Это по-прежнему моя мечта. Моя семья всегда была счастлива здесь, она счастлива и сейчас», – сказал полузащитник «Реала».

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