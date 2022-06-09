Азар после ассиста в матче Бельгии с Польшей: «Я снова стану тем игроком, которым был. Верну форму»

высказался о своей игре после матча с Польшей (6:1).

«Я снова стану тем игроком, которым был. Я верну форму через проведенные на поле матчи и отыгранные минуты.

После матча с Нидерландами (1:4) наша мотивация не могла быть сильнее. Теперь на табло совсем другой счет. После того поражения мы поговорили и сделали выводы. Но содержание разговора останется между нами, это секрет.

Команда хорошо отреагировала на тот результат. Мы должны были дать ответ на то поражением, и у нас это получилось. Думаю, теперь многие будут спать спокойно – и я в том числе.

Нам осталось провести два матча – и с Уэльсом, и с Польшей мы сыграем на победу. Надеюсь, тренер даст сыграть как можно большему числу футболистов, а не 11 или 12 игрокам. Мы – настоящая команда», – сказал для RTL полузащитник , сделавший во вчерашней игре голевой пас.

6:1 – так ярко Бельгия расправилась с Польшей! Пропустили от Левандовского первыми и разошлись