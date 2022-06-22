Сигурдссон намерен приостановить контракт с ЦСКА. Он может вернуться в «Норчепинг»

Полузащитник Арнор Сигурдссон, вероятно, покинет этим летом.

По данным Norrköpings Tidningar, хавбек собирается воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с московским клубом.

23-летний футболист хотел бы вернуться в , за который выступал с 2017 по 2018 год.

В середине мая сообщалось, что ЦСКА выставил исландца на трансфер. Минувший сезон Сигурдссон провел в «Венеции» на правах аренды.

Статистику полузащитника можно изучить по ссылке.

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