Сигурдссон намерен приостановить контракт с ЦСКА. Он может вернуться в «Норчепинг»

Полузащитник Арнор Сигурдссон, вероятно, покинет ЦСКА этим летом.
По данным Norrköpings Tidningar, хавбек собирается воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с московским клубом.
23-летний футболист хотел бы вернуться в «Норчепинг», за который выступал с 2017 по 2018 год.
В середине мая сообщалось, что ЦСКА выставил исландца на трансфер. Минувший сезон Сигурдссон провел в «Венеции» на правах аренды.
Статистику полузащитника можно изучить по ссылке.
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