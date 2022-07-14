Моуринью недоволен трансферами «Ромы». Клуб хочет подписать Дибалу, чтобы успокоить тренера

«Рома» работает над подписанием форварда в качестве свободного агента.

По сведениям Сorriere dello Sport, главный тренер разочарован работой клуба на трансферном рынке и не скрывает этого. С помощью соглашения с аргентинцем, покинувшим «Ювентус», руководство хочет успокоить португальца.

Несмотря на информацию о 4-летнем контракте на 6 млн евро в год, пока официально не связывалась с представителями игрока. Запросы Дибалы по зарплате на данный момент оцениваются как неподъемные для столичного клуба: игроку придется пойти на многомиллионные уступки.

Также могут возникнуть проблемы с большими комиссионными, поскольку владельцы запрещают тратить на выплаты агентам свыше 10% от зарплаты футболиста. Моуринью надеется, что ради Дибалы будет сделано исключение.

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