«Рома» дает Дибале 4-летний контракт на 6 млн евро в год. У него есть только это предложение – с «Интером» не общались более месяца

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«Рома» хочет подписать контракт с бывшим нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Как пишет журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло, римляне вернулись в борьбу за аргентинца и предложили ему контракт сроком на четыре года с зарплатой шесть миллионов евро в год.

Сейчас это единственное официальное предложение, имеющееся у 28-летнего форварда.

Переговоров с «Интером» у Дибалы не было уже более месяца.

Ранее Пауло не договорился с «Ювентусом» о новом контракте и стал свободным агентом. Его статистику можно изучить здесь.

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