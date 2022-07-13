«Рома» дает Дибале 4-летний контракт на 6 млн евро в год. У него есть только это предложение – с «Интером» не общались более месяца

хочет подписать контракт с бывшим нападающим .

Как пишет журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло, римляне вернулись в борьбу за аргентинца и предложили ему контракт сроком на четыре года с зарплатой шесть миллионов евро в год.

Сейчас это единственное официальное предложение, имеющееся у 28-летнего форварда.

Переговоров с у Дибалы не было уже более месяца.

Ранее Пауло не договорился с «Ювентусом» о новом контракте и стал свободным агентом. Его статистику можно изучить здесь.