«Рома» дает Дибале 4-летний контракт на 6 млн евро в год. У него есть только это предложение – с «Интером» не общались более месяца

«Рома» хочет подписать контракт с бывшим нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.
Как пишет журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло, римляне вернулись в борьбу за аргентинца и предложили ему контракт сроком на четыре года с зарплатой шесть миллионов евро в год.
Сейчас это единственное официальное предложение, имеющееся у 28-летнего форварда.
Переговоров с «Интером» у Дибалы не было уже более месяца.
Ранее Пауло не договорился с «Ювентусом» о новом контракте и стал свободным агентом. Его статистику можно изучить здесь.