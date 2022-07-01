«Рома» подписала экс-вратаря «Бенфики» Свилара и продала Флоренци «Милану»

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«Рома» подписала вратаря и продала защитника.

Состав римлян пополнил бывший голкипер «Бенфики» Миле Свилар.

22-летний бельгиец покинул португальцев на правах свободного агента и подписал контракт с «волками» до 30 июня 2027 года, взяв 99-й номер.

«Рому» покинул правый защитник Алессандро Флоренци – его после истечения срока аренды выкупил «Милан».

«Россонери» подписали контракт до лета 2025 года с 31-летним защитником, ставшим в минувшем сезоне чемпионом Италии с командой.

Подробная статистика Свилара доступна здесь, а Флоренци – тут.

Фото: asroma.com

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