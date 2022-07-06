«Спартак» может еще раз нарваться на 1:7 от «Зенита». Радимов о возможной игре красно-белых первым номером в Суперкубке

допустил еще одно поражение от «Зенита» со счетом 1:7.

9 июля команды сыграют в Санкт-Петербурге за OLIMPBET Суперкубок России.

– Вы считаете, что «Спартак» после 1:7 на «Газпром Арене» в прошлом сезоне может первым номером сыграть?

– Так по крайней мере декларировал Абаскаль, что он хочет строить такой футбол и прессинговать. Почему не начинать с первого матча?

Если декларировать одно, а с первого же матча играть от обороны, то могут и не понять. А нарваться на 1:7 с такой игрой в Петербурге можно еще раз.

Это палка о двух концах. Решать главному тренеру «Спартака», но тут или пан, или пропал, – сказал бывший капитан .