считает, что только сам Леонид Федун решит, будет ли он управлять «Спартаком».

– У вас есть понимание, какие сейчас центры принятия решения в ?

– На данный момент они те же. Есть Каттани, который ведет спортивное направление, есть Мележиков, отвечающий за хозяйство и административный периметр. А есть главный центр – акционеры, которых представляют Федун и в какой-то мере Зарема.

Безусловно, санкции повлекут за собой изменение акционерного состава. Думаю, рано или поздно это произойдет. Мы это увидим, когда объявят новый состав совета директоров.

Но, поверьте, принять решение, будет ли Федун управлять «Спартаком», может лишь один человек – сам , – сказал руководитель агентства Prosports Management.