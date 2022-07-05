Ткаченко о Зареме: «Ее образ с Берией в панче на тему Суперкубка – это очень смешно. Но ей немного не хватает чувства меры»

прокомментировал высказывания .

– Вы упомянули Зарему. Как относитесь к ее постам?

– Скажу честно, читаю с удовольствием. Ее образ с Берией в панче на тему Суперкубка – это очень смешно. Считаю, раз они выбрали линию войны, это соответствует жанру на сто процентов. Главное, чего ей не хватает – это немного чувства меры. Хотя мне казалось, что в случае с Суперкубком можно было избежать этого конфликта.

– Как?

– Сыграли бы два матча – и все. Но ничего страшного, встретятся в Питере. Это не «big deal».

– У вас есть понимание, какие сейчас центры принятия решения в ?

– На данный момент они те же. Есть Каттани, который ведет спортивное направление, есть Мележиков, отвечающий за хозяйство и административный периметр. А есть главный центр – акционеры, которых представляют Федун и в какой-то мере Зарема.

Безусловно, санкции повлекут за собой изменение акционерного состава. Думаю, рано или поздно это произойдет. Мы это увидим, когда объявят новый состав совета директоров. Но поверьте, принять решение, будет ли Федун управлять «Спартаком», может лишь один человек – сам , – сказал агент.