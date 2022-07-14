«Урал» представил новую форму от Nike. Узор на зелено-оранжевом комплекте похож на языки пламени

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«Урал» представил новую форму на сезон.

Клуб из Екатеринбурга представил два новых комплекта – домашний зелено-оранжевый и белый выездной.

Как пишет пресс-служба «Урала», рисунок на новой домашней форме напоминает языки пламени. Разработкой формы занимались итальянские дизайнеры, которые взяли за основу исторические клубные цвета: оранжевый, черный и зеленый.

Производителем экипировки осталась компания Nike. «Несмотря на все сложности, клуб нашел возможность продолжить играть в форме того же бренда», – сказано в сообщении «Урала».

Фото: fc-ural.ru

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