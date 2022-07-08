«Зенит» ведет переговоры с Joma – испанский бренд не собирается уходить из России. Пока клуб будет играть в форме от Nike

Экипировщиком может стать испанская компания Joma.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб из Петербурга ведет переговоры с испанским брендом. не планирует уходить из России и может стать техническим спонсором «Зенит».

Сине-бело-голубые точно не успеют перейти на форму от Joma к началу нового сезона, поэтому пока «Зенит» будет выступать в старой форме от . Вероятно, на экипировку от испанского бренда «Зенит» перейдет по ходу сезона.

Ранее компания Nike объявила, что уходит с российского рынка.