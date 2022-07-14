Эррера об отказе Мбаппе от «Реала»: «Возможность стать величайшим игроком в истории «ПСЖ» – огромная мотивация для него»

призвал уважать решение , который продлил контракт с .

«Я мог представить, что Мбаппе примет такое решение.

Если бы он ушел, я бы не удивился, но возможность стать величайшим футболистом в истории «ПСЖ», его лучшим бомбардиром, выиграть с клубом долгожданную – это огромная мотивация для него.

Я понимаю, в чем величие таких клубов, как , но нужно уважать парня из Парижа, который хочет написать историю в своем клубе», – сказал полузащитник «ПСЖ».