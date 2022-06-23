«ПСЖ» превосходил «Реал» 160 минут. А в финале с «Баварией» мы упустили много моментов и должны были выиграть». Андер Эррера про ЛЧ

Полузащитник высказался о неудачах клуба в еврокубках.

– Важный вопрос – почему «ПСЖ» до сих пор не выиграл .

– Два года назад мы упустили много моментов в финальном матче с «Баварией». Мы должны были побеждать, это было бы заслуженно.

К тому же футбол – штука сложная, здесь два плюс два не всегда дает четыре. В этом сезоне мы превосходили на протяжении 160 минут, но ему хватило двадцатиминутного просветления для того, чтобы выбить нас. Таков футбол, и именно поэтому мы его и любим.

И я не хочу принижать заслуги «Реала». В нем действительно есть что-то особенное, чему мы и стали свидетелями. Остается только снять шляпу перед силой воли этой команды. Однако я думаю, что мы были на голову сильнее.

– Произошедшее на «Бернабеу» связано скорее с психологией, чем с футболом как таковым?

– Нет, я так не думаю. Вообще говоря, до 1:1 мы были очень хороши, а между 1:1 и 1:2 и времени-то прошло совсем мало. А потом получилось 1:3, – сказал хавбек.