Эррера про Мбаппе: «Парень из пригорода Парижа решил писать историю в своем городе. Он может стать лучшим игроком ближайших 10 лет»

Хавбек «ПСЖ» прокомментировал решение продлить контракт.

«Люди не спрашивали его, что он собирается делать. У меня была схожая ситуация в «Манчестер Юнайтед». Я старался держать все при себе, и партнеры по команде оставили меня в покое. Я долгое время думал, что буду играть в Мадриде, но в итоге этого не произошло.

Следует уважать решение этого парня. Нужно уважать решение парня из пригорода Парижа, который не имел возможности расти в академии «ПСЖ» из-за раннего перехода в «Монако», но который решил писать историю в клубе из своего города.

Мы не были удивлены его решением – нас удивило выбранное им время. Мы думали, что это произойдет на неделю или дней десять позже. Мы рады, что сможем дальше наслаждаться работой с тем, кто может стать лучшим игроком ближайших 10 лет.

Думаю, в «Реале» он стал бы одним из лучших футболистов в истории этого клуба. В он может стать лучшим в истории клуба», – сказал Эррера.