Крис Саттон: «Слышал, что Левандовского связывают с «МЮ». Зачем ему переходить туда? «Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» лучше»

Крис Саттон считает, что Роберту Левандовскому не стоит переходить в «Манчестер Юнайтед».
«Я слышал, что Левандовского связывают с «МЮ». Если он не перейдет в «Барселону», он перейдет в «Манчестер Юнайтед». Но почему? Зачем ему хотеть перейти в «Манчестер Юнайтед»? Есть более крупные и лучшие варианты.
«Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» на данный момент и «Арсенал» – варианты лучше, чем «Манчестер Юнайтед».
Последний клуб, кажется, стабилен при Артете. Я не говорю, что Артета был очень успешен, но «Арсенал» находится в лучшем положении, чем «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший форвард «Челси» BBC 5.