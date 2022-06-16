Крис Саттон: «Слышал, что Левандовского связывают с «МЮ». Зачем ему переходить туда? «Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» лучше»

Крис Саттон считает, что Роберту Левандовскому не стоит переходить в «Манчестер Юнайтед».

«Я слышал, что Левандовского связывают с «МЮ». Если он не перейдет в «Барселону», он перейдет в «Манчестер Юнайтед». Но почему? Зачем ему хотеть перейти в «Манчестер Юнайтед»? Есть более крупные и лучшие варианты.

, , , «Тоттенхэм» на данный момент и – варианты лучше, чем «Манчестер Юнайтед».

Последний клуб, кажется, стабилен при Артете. Я не говорю, что Артета был очень успешен, но «Арсенал» находится в лучшем положении, чем , – сказал бывший форвард «Челси» BBC 5.