Хохлов о Кокорине: «Качественный футболист. Если кто-то из наших клубов поверит в него, он может вернуться на прежний уровень»

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Дмитрий Хохлов высказался о форварде «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Ему однозначно будет тяжело, хотя он уже доказывал, что может добиваться результата после паузы. Вспомните, как после годичного перерыва он заиграл в «Сочи», выдал неплохой отрезок. Так что все возможно.

Кокорин – качественный футболист, просто сейчас оценивать его сложно, поскольку он не в оптимальной форме. Но если кто-то из наших клубов рискнет, поверит в него, то он может вернуться на прежний уровень», – сказал экс-тренер «Динамо».

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