Стерлинг прошел весь медосмотр в «Челси». Игрока представят в ходе турне в США

Вингер близок к переходу в «Челси».

27-летний игрок сборной Англии прошел заключительную часть медосмотра в лондонском клубе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, официально представит Стерлинга в Лос-Анджелесе, в ходе своего турне в США.

Ранее стало известно, что «синие» заплатят за футболиста 47,5 млн фунтов плюс 2,5 млн в виде бонусов.

При этом Стерлинг станет самым высокооплачиваемым в составе «Челси», с которым он согласовал контракт до июня 2027 года с опцией продления еще на один сезон.