Рахим Стерлинг: «Я приехал в Манчестер в 20 лет, а сегодня ухожу мужчиной»

обратился к сотрудникам и болельщикам в прощальном письме.

«Семь сезонов. Одиннадцать крупных трофеев. Память на всю жизнь.

Тренерский штаб, сыгравший важнейшую роль в моем развитии за все эти годы. Мои партнеры, ставшие для меня больше чем просто те, с кем я выхожу на поле. Все сотрудники, работники офиса, фанаты, которые безустанно поддерживали команду. Все, кто причастен к «Манчестер Сити». Не могу сполна выразить мое уважение к вам. Какой путь мы прошли.

Я благодарен за все взлеты и падения. И падения, с которыми я столкнулся, стали проверкой моих сил и характера. Это позволило мне продемонстрировать лучшую версию себя перед вами. Я приехал в Манчестер в 20 лет, а сегодня ухожу мужчиной.

Спасибо за вашу неиссякаемую поддержку. Для меня было честью носить футболку «Манчестер Сити», – написал вингер в соцсетях.

Стерлинг продолжит карьеру в . Лондонцы заплатят 47,5 млн фунтов, еще 2,5 млн предусмотрены в качестве бонусов.