Кулибали хотел бы в «Барсу» в случае ухода из «Наполи». «Ювентусу» и «Челси» он тоже интересен

Защитник Калиду Кулибали может уйти из этим летом.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, Кулибали – приоритетный вариант «Ювентуса» в случае, если Маттейс де Лигт сменит клуб. Также спортивный директор «Юве» Федерико Керубини обсуждал с агентом будущее защитника «Фиорентины» .

В зависимости от суммы, которую «Ювентус» получит за де Лигта, клуб решит, будет ли бороться и за Кулибали, и за Миленковича. Возможно, «Ювентус» попробует подписать одного из них.

Сам Кулибали предпочел бы перейти в «Барселону» в случае ухода из «Наполи». Калиду не хотел бы оставаться в Серии А, если уйдет из неаполитанского клуба. Также интерес к сенегальцу проявляет .

Кроме того, «Наполи» может воспрепятствовать трансферу игрока в «Ювентус». В прошлый раз трансфер из «Наполи» в «Юве» состоялся летом 2016 года – состав туринского клуба пополнил Гонсало Игуаин. Тогда «Ювентус» выплатил его отступные.

Сложившаяся сейчас ситуация – непростая для . Однако клуб намерен продолжить переговоры с Кулибали и Миленковичем, чтобы быть готовым к уходу де Лигта.