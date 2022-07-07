Кулибали хотел бы в «Барсу» в случае ухода из «Наполи». «Ювентусу» и «Челси» он тоже интересен

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Защитник Калиду Кулибали может уйти из «Наполи» этим летом.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, Кулибали – приоритетный вариант «Ювентуса» в случае, если Маттейс де Лигт сменит клуб. Также спортивный директор «Юве» Федерико Керубини обсуждал с агентом Фали Рамадани будущее защитника «Фиорентины» Николы Миленковича.

В зависимости от суммы, которую «Ювентус» получит за де Лигта, клуб решит, будет ли бороться и за Кулибали, и за Миленковича. Возможно, «Ювентус» попробует подписать одного из них.

Сам Кулибали предпочел бы перейти в «Барселону» в случае ухода из «Наполи». Калиду не хотел бы оставаться в Серии А, если уйдет из неаполитанского клуба. Также интерес к сенегальцу проявляет «Челси».

Кроме того, «Наполи» может воспрепятствовать трансферу игрока в «Ювентус». В прошлый раз трансфер из «Наполи» в «Юве» состоялся летом 2016 года – состав туринского клуба пополнил Гонсало Игуаин. Тогда «Ювентус» выплатил его отступные.

Сложившаяся сейчас ситуация – непростая для «Ювентуса». Однако клуб намерен продолжить переговоры с Кулибали и Миленковичем, чтобы быть готовым к уходу де Лигта.

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