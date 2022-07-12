«Челси» предложит «Наполи» 40 млн евро за Кулибали, защитнику – 8 млн в год. «Ювентус» готов платить Калиду 7 млн

ведет переговоры о трансфере защитника «Наполи» .

По информации инсайдера Николо Скиры, лондонцы собираются сделать предложение в размере примерно 40 млн евро. Приблизительно на такую сумму неаполитанцы и рассчитывают.

Самому футболисту «синие» готовы платить 8 млн евро в год и заключить с ним контракт до 2025-го.

Интерес к Кулибали проявляет и . Он предлагает сенегальцу 7 млн евро за сезон и трехлетний договор. Однако «Наполи» предпочел бы не отпускать защитника в туринский клуб.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет купить Кулибали и готова включить в сделку хавбека Миралема Пьянича.

Директор «Наполи»: «Предложений по Кулибали нет. Даем ему 5-летний контракт на 6 млн евро в год чистыми и должность в клубе по окончании карьеры»