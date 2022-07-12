Президент Медиалиги: «Деньги и молодость практически никогда не совместимы. Они часто портят людей в юном возрасте»

Президент Медиалиги рассказал о влиянии больших денег на молодежь.

– Вы сейчас оказались в мире 20-летних пацанов, на которых в очень раннем возрасте свалились популярность и деньги. Это на них сказывается?

– Безусловно. Те же Даня Крапивников или Володя XXL (тиктокер, делает треки, звезда «На Спорте» – Sports.ru) – это ребята, которые заявили о себе в медийном пространстве, являясь классными футболистами. Но популярность и деньги их во многом сейчас губят. Как с точки зрения социальной, так и с точки зрения их профессиональных надежд на светлое будущее.

Когда в юном возрасте к человеку приходят деньги, они очень часто его портят. Деньги и молодость практически никогда не совместимы. И это сложно обойти, если у тебя нет правильного наставника или уже трезвой головы на плечах.

– Самый безумный, странный или пышный поступок, с которым вы столкнулись? Может, кто-то приезжал на «Ламборгини».

– Слушайте, ну Даня приезжал на «Бентли Континенталь» последней модели на один из матчей 2Drots. Тот же Володя в Сочи размолотил в кашу арендованный «Мустанг».

Периодически я слышу от ребят: «Я сегодня так круто сыграл, хотя всю ночь тусовался». Это тоже, мягко говоря, не укладывается в голове.

Контрастирует с тем, что Саня T-Killah мне говорил: «Коль, я настолько устал от сезона, что, режимя все это время, я хочу просто вечером выпить пива под шашлычок с друзьями на даче. Но у меня нет такой возможности, потому что по выходным мы играем, надо быть в форме», – сказал Николай Осипов.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ