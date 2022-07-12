Президент Медиалиги о трансляциях матчей: «Съемочный день обходится в 1,5-2 млн рублей»

Президент Медиалиги рассказал о расходах на проведение матчей.

– На что сейчас уходят деньги?

– Мы тратим на трансляции матчей. На аренду оборудования, зарплаты персоналу, который стоит за камерами, выдает сигнал и монтирует трансляцию так, чтобы она была интересной.

Тратим на продакшн конференций, стримов. Отдельно снимаем челленджи. Это тоже большая статья расходов.

У нас есть штат сотрудников, которые занимаются административными вопросами. Штат сотрудников, которые занимаются SMM.

Еще мы покрываем расходы команд. Например, помогли ребятам из SD Family (команда из Казахстана – Sports.ru) с проживанием в Москве. Помогаем пяти командам с арендой тренировочных полей. Аренда стадионов стоит приличных денег.

Деньги нужны на зарплаты судьям и оргкомитету лиги, аренду скорой помощи с дефибриллятором. Даже банально на биотуалеты, которые мы привозим на стадион, чтобы люди в кусты не ходили. На безопасность, работу ЧОПов.

У нас большой призовой фонд – пять миллионов рублей.

– Сколько людей занимаются организацией?

– В игровой день на площадке находятся свыше 70 сотрудников лиги. Если студийный съемочный день, то порядка 30-40.

– Сколько стоит одна игра вместе с трансляцией?

– Один съемочный день нам обходится в полтора-два миллиона рублей, не меньше, – рассказал Николай Осипов.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ