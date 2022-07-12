Плющенко о возможном участии в футбольной Медиалиге: «Я всегда играл в нападении левого крайнего. Сегодня у меня будет тренировка с одной из команд»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил, что проведет тренировку с одной из команд Медийной футбольной лиги.

Ранее сообщалось, что бывший фигурист может стать игроком клуба Broke Boys.

«Я всегда играл в нападении левого крайнего, но там уже надо, чтобы тренер смотрел.

Мы действительно на стадии переговоров, ко мне еще один запрос пришел из Медиалиги, сейчас я свободный агент. Сегодня у меня будет уже тренировка по футболу с одной из команд Медиалиги.

По этому поводу ни с кем из фигуристов не общался, у каждой команды свой владелец, это их задача, я здесь как спортсмен, постараюсь помочь своей команде.

Что касается футбола, я многим должен пожертвовать, чтобы полностью принимать участие, если все срастется, мне кажется, это будет интересно. Надеюсь, этому травмы не помешают, со здоровьем все в порядке», – сказал Плющенко.

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