Депутат Терюшков о Fan ID для «Химок»: «Придется ехать в МФЦ на автобусе, заходить всеми игроками и подтверждать личности»

Депутат Госдумы признался, что «Химки» пока не оформляли Fan ID.
Член наблюдательного совета команды Роман Терюшков рассказал, как в подмосковном клубе обстоит ситуация с получением новых документов, необходимых для идентификации.
– Я пока не оформлял, потому что нахожусь в Южно-Сахалинске, прилечу в среду и в четверг пойду дооформлять в один из МФЦ.
– Как обстоит ситуация с этим вопросом в команде?
– Пока процесс не запускали, не получали. Сейчас готовимся к «Зениту». На следующей неделе будем заниматься.
– Ответ о подтверждении личности по опыту может приходить неделю. Как быть, если все затянется?
– Будем думать, смотреть. Первоочередная задача – подготовиться к матчу с «Зенитом». Если успеем, в среду-четверг возьмем паузу для оформления документов. Но пока этим вопросом не занимались.
– Представляете, как все это будет выглядеть? Нужно же личное присутствие. Вся команда поедет в МФЦ, встанет в очередь?
– По всей видимости, это будет так. Я разговаривал с Минцифры, и там хоть есть в планах проактивная групповая заявка, но на данном этапе Минспорт, как я понимаю, не сформировал клиентские группы, которые могут подавать заявки. Поэтому придется ехать в МФЦ на автобусе, заходить всеми игроками и подтверждать личности. Будем на это рассчитывать.
– Вы представляете, что произойдет, когда в МФЦ зайдут семь бразильцев «Зенита»? Бабушки в шоке, Клаудиньо просит пропустить без очереди, дедушка кричит, чтобы не влезал...
– Для получения персонифицированной карты есть отдельное окно и отдельная услуга.
– Но все равно нужно занять очередь, чтобы получить талончик.
– Зато сфотографируются. Есть неудобства, мы подготовили обращение от Минцифры в рамках 19-й статьи регламента, чтобы дали прогноз, дорожную карту, как быстро смогут решить этот вопрос.
– Не получится, что к нужному моменту у кого-то из игроков не окажется Fan ID и он не сможет выйти на поле?
– Думаю, нет, это будет скандал. И тут надо будет в ручном режиме помогать, – ответил депутат.