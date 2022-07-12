Депутат Терюшков о Fan ID для «Химок»: «Придется ехать в МФЦ на автобусе, заходить всеми игроками и подтверждать личности»

Депутат Госдумы признался, что пока не оформляли Fan ID.

Член наблюдательного совета команды Роман Терюшков рассказал, как в подмосковном клубе обстоит ситуация с получением новых документов, необходимых для идентификации.

– Я пока не оформлял, потому что нахожусь в Южно-Сахалинске, прилечу в среду и в четверг пойду дооформлять в один из МФЦ.

– Как обстоит ситуация с этим вопросом в команде?

– Пока процесс не запускали, не получали. Сейчас готовимся к «Зениту». На следующей неделе будем заниматься.

– Ответ о подтверждении личности по опыту может приходить неделю. Как быть, если все затянется?

– Будем думать, смотреть. Первоочередная задача – подготовиться к матчу с «Зенитом». Если успеем, в среду-четверг возьмем паузу для оформления документов. Но пока этим вопросом не занимались.

– Представляете, как все это будет выглядеть? Нужно же личное присутствие. Вся команда поедет в МФЦ, встанет в очередь?

– По всей видимости, это будет так. Я разговаривал с Минцифры, и там хоть есть в планах проактивная групповая заявка, но на данном этапе Минспорт, как я понимаю, не сформировал клиентские группы, которые могут подавать заявки. Поэтому придется ехать в МФЦ на автобусе, заходить всеми игроками и подтверждать личности. Будем на это рассчитывать.

– Вы представляете, что произойдет, когда в МФЦ зайдут семь бразильцев ? Бабушки в шоке, Клаудиньо просит пропустить без очереди, дедушка кричит, чтобы не влезал...

– Для получения персонифицированной карты есть отдельное окно и отдельная услуга.

– Но все равно нужно занять очередь, чтобы получить талончик.

– Зато сфотографируются. Есть неудобства, мы подготовили обращение от Минцифры в рамках 19-й статьи регламента, чтобы дали прогноз, дорожную карту, как быстро смогут решить этот вопрос.

– Не получится, что к нужному моменту у кого-то из игроков не окажется Fan ID и он не сможет выйти на поле?

– Думаю, нет, это будет скандал. И тут надо будет в ручном режиме помогать, – ответил депутат.