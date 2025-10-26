Пеп не волнуется из-за отставания от «Арсенала»: «Волновался, когда «Сити» шел 14-м, а «Ливерпуль» опережал нас на 6-7 очков. Осенью не думаю, что произойдет, если я не выиграю АПЛ»

Пеп Гвардиола заявил, что не волнуется из-за отставания от лидера АПЛ.

«Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле » со счетом 0:1 в 9-м туре АПЛ. «Горожане» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков, и отстают от лидирующего «Арсенала» на 6 баллов.

«Я волновался перед перерывом на матчи сборных, когда мы были на 14-м месте в таблице, а [«Ливерпуль »] опережал нас на шесть или семь очков. Наша работа заключается не в том, чтобы следить за лидером. Если они [«Арсенал »] выиграют все свои матчи и выиграют Премьер-лигу, поздравим их.

Но я чувствую, что команда жива, это хорошо. Я не знаю, сколько команд смогут сыграть здесь так, как играли мы, в плане смелости, владения мячом, создания моментов, ожидаемых голов и всего такого прочего.

Нужно быть стабильными и лучше действовать лучше в случаях с некоторыми деталями, но в октябре или ноябре я не думаю о том, что произойдет, если я выиграю или не выиграю Премьер-лигу.

Мы должны хорошо подготовиться к матчу с «Суонси», чтобы продолжить выступления в Кубке лиги, и подготовиться к двум последним играм [АПЛ до паузы], а также к матчу в Лиге чемпионов. После паузы на матчи сборных посмотрим, что будет дальше», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».