Дмитрий Полоз: «Зенит» боится играть в еврокубках. В России играют спокойно, а там – нет, им не позволяют, нет такой уверенности»

считает, что боится играть в еврокубках.

– Мне кажется, у нас ушел страх допустить ошибку. У нас в , за редким исключением, практически нет команд, которые выходят и ставят «автобус». У нас сейчас другой чемпионат?

– Я не знаю. Если по моим ощущениям в , то да.

Но есть большая проблема, если возьмем еврокубки. «Зенит» там боится играть. 100%. Кто бы туда ни выходил – «Локомотив», еще кто-то – все боятся играть.

Если взять и посмотреть матчи «Зенита»: бу-бух, ба-бах – и все. Если в России они играют спокойно – сюда-туда, то там они так не играют, им не позволяют. У них нет такой уверенности.

Это все психология. Она очень важна. Всем психологов в команду – однозначно! Чтобы просто общались и настраивали на матчи. Взять Аршавина – он не боится, он всегда получал [мяч], где бы он ни вышел – всегда будет получать. А другие игроки – они зажались, забоялись.

Если взять молодых, в том же «Ростове», не знаю, обидит это их или нет, но им прямо пофигу. Ошиблись – ну, и ладно.

– Это качество психологической устойчивости.

– Да. Но это и плохо тоже. Ну, потерял мяч – и пошел. Им напихали, а они такие: ну и пофигу.

Правильно Георгич [ ] говорит: в наше время, когда я только начинал, так дали бы по башке. А сейчас даже как-то неудобно. Я даже не представляю, чтобы я орал на кого-то, пихал, бил, – сказал нападающий «Ростова» в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».