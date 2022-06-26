Андрей Канчельскис: «Зенит» – денежный мешок, как «ПСЖ». Гранд по инфраструктуре, по результатам – средний европейский клуб»

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Андрей Канчельскис назвал «Зенит» денежным мешком, сравнив клуб с «ПСЖ».

«Зенит» – европейский гранд, но только по инфраструктуре, а по результатам – средний европейский клуб. Они выиграли один раз Лигу Европы, и сразу топ-клуб?

Если бы они выходили каждый год из группы Лиги чемпионов, тогда можно было сказать, что это топовый европейский клуб.

Они каждый год в группе занимают или третье место, или последнее. По инфраструктуре «Зенит» входит в пятерку лучших клубов Европы.

Если у них есть возможность, почему бы им не покупать много игроков? Так делало и «Динамо»: покупали много игроков, а потом отдавали в аренду. Если есть возможность, почему бы не воспользоваться?

Что бы мы ни говорили, каждый футболист ищет для себя лучшее место. Почему футболист не должен уезжать в Санкт-Петербург, если ему поступает достойное предложение? У него же не две жизни, у него только одна.

«Зенит» – денежный мешок, как «ПСЖ». Это так и есть. Деньги есть – покупают. У «Уфы» или «Урала» нет столько денег, они не могут позволять себе такую вальяжность», – заявил бывший футболист сборной России.

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