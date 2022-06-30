Кассьерра о целях в «Зените»: «Золото РПЛ и победы во всех турнирах, таковы традиции клуба. Когда вновь будем в ЛЧ – подобраться как можно ближе к матчу за трофей»

поделился мыслями после перехода в «Зенит» из «Сочи».

– В первый же сезон в России вы забили 14 мячей, в том числе – один в ворота сине-бело-голубых. Какой голевой план на предстоящий год в «Зените»?

– Плана нет, потому что самое важное для меня – ежедневно становиться лучше, ведь каждый следующий матч – новый вызов. Надеюсь, мои усилия помогут забить множество голов в зенитовской футболке.

– А если говорить в общем – какие цели ставите перед собой на эти три года?

– Логично, что главная цель – выиграть с клубом золотые медали Премьер-лиги, а также бороться за титулы и побеждать во всех турнирах. Это самая важная задача, потому что таковы традиции . А когда вновь появится возможность выступать в , я бы очень хотел вместе с петербуржцами попасть туда, выйти из группы и, почему бы нет, подобраться как можно ближе к матчу за трофей.

– Это ваша первая возможность обратиться к болельщикам вашего нового клуба. Что бы вы хотели им сказать?

– Главным образом, огромное спасибо за вашу поддержку с первого же дня! Когда стало известно об интересе клуба, я получил множество душевных сообщений в соцсетях – писали, чтобы я скорее переходил в «Зенит». Со своей стороны могу гарантировать, что буду выкладываться на полную и посвящать всего себя, чтобы суметь отблагодарить вас большим количеством забитых мячей, – сказал новичок петербургской команды.