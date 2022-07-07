Чистяков о Fan ID: «Я за полную свободу для болельщиков. Если человек начудил, захотят – и так найдут на раз-два»

Защитник поделился мнением о введении паспорта болельщика.

– Слышал про Fan ID, паспорт болельщика. Вроде как уже все объявили бойкот. Наши – вроде как с декабря. Будете играть без «Виража».

– Я так понял, что все будут без «Виража»?

– Все, да, не будет активной поддержки болельщиков на стадионе.

– Это плохо.

– Плохо?

– Да, конечно. Это как идешь, блин, в театр. Люди просто будут играть так же с пустыми трибунами. Это что, прикольно? Конечно нет.

Я за то, чтобы было как можно больше наших болельщиков на стадионе, поддержки.

– Тебе тоже надо оформлять Fan ID, знаешь?

– Да. Так мы все пойдем в МФЦ. И футболистам тоже надо будет. И бразильцы пойдут. Хотя как они пойдут в МФЦ? Ну, как-то будут оформлять, вид на жительство и разрешение на работу у них же есть.

– Короче, Fan ID – это плохо. Вот человек из футбола говорит.

– Да. Ну я за то, чтобы была полная свобода для болельщиков, чтобы они могли спокойно ходить. Возможно, это хорошо, когда кто-то начудил, сделал что-то...

– Но сейчас же у нас везде камеры.

– Да. Я тоже говорю: если человек начудил, если захотят – найдут на раз-два, – отметил Чистяков.

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись