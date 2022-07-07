Дмитрий Васильев: «Алкоголя не должно быть на спортивных объектах. Нет надобности за счет «пьяных» денег выправлять даже очень сложную ситуацию»

выступил против продажи пива на стадионах в России.

«Учитывая тот факт, что я не употребляю и никогда не употреблял алкоголь, я в этом смысле категоричен и убежден в том, что его не должно быть на спортивных объектах. Алкоголь не должен допускаться ни в коем случае.

Я понимаю, что может быть тяжелая финансовая ситуация – какую угодно подоплеку найти можно. Но это не может быть оправданием. Если чуть-чуть приоткроешь ящик Пандоры, то дальше его уже не закроешь.

Нет надобности, чтобы за счет «пьяных» денег выправлять даже очень сложную ситуацию. Нет такого основания. Это было бы неверным шагом. К тому же, спорт – это пропаганда здорового образа жизни», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Пиво могло обогатить РПЛ, но теперь – нет. Даже если его вернут на стадионы завтра