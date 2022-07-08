Дюков о Fan ID: «Минспорта и Минцифры обещают бонусы, правительство работает над этим»

Теги премьер-лига Россия болельщики Александр Дюков Министерство спорта России стадионы Политика Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Президент РФС высказался о введении Fan ID.

– Вам не кажется, что с введением Fan ID атмосфера будет другой, не такой, как сегодня?

– Время покажет. Сейчас сложно сказать, как это все будет.

– Наверное, слышали сегодня фанатские трибуны и их скандирования.

– Да, конечно.

– Как-то вот это настроение можно сбить какими-то другими вещами? Говорили о бонусах при оформлении карты болельщика, а сейчас бонусов нет.

– Правительство работает над этим. Минспорта и Минцифры обещают бонусы. Посмотрим, – сказал Александр Дюков.

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные