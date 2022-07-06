Зарплата Салаха в «Ливерпуле» – 400 тысяч фунтов в неделю вместе с бонусами. Форвардом интересовалась «Барса»

Стали известны детали нового контракта с .

Теперь 30-летний форвард сборной Египта зарабатывает более 350 тысяч фунтов в неделю.

Вместе с бонусами его зарплата может достичь суммы примерно в 400 тысяч в неделю, сообщает The Atheltic.

По данным источника, до заключения нового соглашения с мерсисайдцами Салахом интересовалась .

Если бы нападающий не продлил контракт, то с 1 января он мог вести переговоры с другими клубами, так как его прежний договор был рассчитан до 30 июня 2023 года.

Продление Салаха – мудрый ход «Ливерпуля». Нашли способ не рушить систему и удовлетворить Мо