«Барселона» обещает «Лидсу» улучшить предложение по Рафинье. «Челси» ждать не намерен и требует ускорить трансфер

«Челси» настаивает на том, чтобы «Лидс» продал ему вингера Рафинью Диаса.
Как информирует журналистка Goal Раиса Симплисио, лондонцы чувствуют угрозу со стороны «Барселоны», также заинтересованной в трансфере.
«Синие» представили более крупное предложение, нежели «блауграна», и «Лидс» его готов принять, однако «Барселона» обещает улучшить свое. «Челси» больше ждать не хочет и добивается заключения сделки как можно скорее.
Ранее сообщалось, что сам футболист предпочел бы перейти в клуб Ла Лиги.
«Барса» выходит на рынок, первый шаг – трансфер Рафиньи. Откуда деньги?