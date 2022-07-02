«Барселона» обещает «Лидсу» улучшить предложение по Рафинье. «Челси» ждать не намерен и требует ускорить трансфер

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«Челси» настаивает на том, чтобы «Лидс» продал ему вингера Рафинью Диаса.

Как информирует журналистка Goal Раиса Симплисио, лондонцы чувствуют угрозу со стороны «Барселоны», также заинтересованной в трансфере.

«Синие» представили более крупное предложение, нежели «блауграна», и «Лидс» его готов принять, однако «Барселона» обещает улучшить свое. «Челси» больше ждать не хочет и добивается заключения сделки как можно скорее.

Ранее сообщалось, что сам футболист предпочел бы перейти в клуб Ла Лиги.

«Барса» выходит на рынок, первый шаг – трансфер Рафиньи. Откуда деньги?

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