«Барселона» обещает «Лидсу» улучшить предложение по Рафинье. «Челси» ждать не намерен и требует ускорить трансфер

настаивает на том, чтобы продал ему вингера Рафинью Диаса.

Как информирует журналистка Goal Раиса Симплисио, лондонцы чувствуют угрозу со стороны «Барселоны», также заинтересованной в трансфере.

«Синие» представили более крупное предложение, нежели «блауграна», и «Лидс» его готов принять, однако обещает улучшить свое. «Челси» больше ждать не хочет и добивается заключения сделки как можно скорее.

Ранее сообщалось, что сам футболист предпочел бы перейти в клуб .

«Барса» выходит на рынок, первый шаг – трансфер Рафиньи. Откуда деньги?