«Барселона» дает за Рафинью 50+10 млн евро. «Лидс» не соглашается из-за 60 млн от «Челси»

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«Барселона» продолжает борьбу с «Челси» за полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «блауграна» предложила за бразильца 50 миллионов евро и еще 10 миллионов в качестве бонусов. «Лидс» не согласился на такую сумму.

Пока клуб из графства Уэст-Йоркшир придерживается прежней позиции: принято только предложение от «Челси» размером в 60 млн евро.

«Барселона» продолжает контактировать со стороной игрока и настаивать на том, что она сделает все возможное ради трансфера. Рафинья также пока предпочитает испанский клуб английскому.

«Барса» выходит на рынок, первый шаг – трансфер Рафиньи. Откуда деньги?

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