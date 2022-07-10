Клопп о борьбе «Ливерпуля» за трофеи: «Уверен в этом настолько, насколько возможно. Шансы на хороший сезон высокие»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен в том, что команда поборется за трофеи.

«Я уверен в этом настолько, насколько это возможно. Конечно, никогда не знаешь заранее, но я увидел команду с высоким уровнем мастерства.

Всегда нужна капелька удачи, чтобы выиграть трофей, это всем известно. Но, чтобы провести хороший сезон, нужна в первую очередь стабильность, и мы постараемся ее добиться.

Я не сомневаюсь в качестве состава. Да, некоторые футболисты ушли, но мы подписали и новых игроков, влили свежую кровь, это пойдет на пользу.

Никому ничего не гарантировано, парням придется столкнуться с давлением. К тому же у нас будет пять замен в АПЛ – к этому придется привыкнуть.

Я с нетерпением жду сезона. В футболе ни в чем нельзя быть уверенным, но шансы на то, что мы проведем еще один хороший сезон, у нас высокие», – сказал Клопп.

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