Юрген Клопп: «Игроки «Ливерпуля» проведут длиннейший сезон в истории. Будет безумием, если кто-то выйдет в финал или полуфинал ЧМ»

рассказал о подготовке «Ливерпуля» к сезону, в ходе которого состоится .

– Этот сезон начинается чуть раньше, а потом будет пауза на чемпионат мира. Меняет ли это что-то в предсезонке?

– Не особо. Кому-то наша предсезонка покажется достаточно долгой, кому-то – нет. Нам придется продлить предсезонку и заниматься подготовкой уже по ходу сезона. Это не изменить, потому что у нас тоже есть предел.

Я в футболе уже более 20 лет. Мы знаем, как готовиться так, чтобы заложить базис на весь сезон. В этот раз, если хотите, у нас будет две группы игроков, но так будет лишь с ноября. У нас будет группа игроков, которая проведет длиннейший сезон в истории. Если кто-то выйдет в полуфинал или финал чемпионата мира, это будет безумием. Настоящее безумие. И есть еще одна группа игроков – она получит хорошую паузу в ноябре. Но до тех пор все должны работать на одном уровне.

Игроки, которые едут на чемпионат мира, тоже, конечно, должны быть в хорошей форме. Если смотреть на вопрос так, то это положительный момент. Посмотрим, как мы со всем этим справимся, но все должно быть в порядке.

В предсезонке ничего не изменилось. Мы поедем в Азию и с нетерпением ждем этого, потому что мы давно там не бывали. С другой стороны, я надеюсь, что мы сможем тренироваться. Мы знаем, какое там время года. Не думаю, что мы обойдемся без дождей. Но надеюсь, что мы сможем тренироваться. Мы постарались сделать все для хорошей подготовки – наши специалисты уже давно там, они постарались подготовить газон. Но все-таки понадобится немного удачи.

Мы не можем играть против «Манчестер Юнайтед» и говорить, что это товарищеская игра. Это не товарищеская игра. Но это предсезонный матч – посмотрим, кого сможем использовать, – сказал тренер .

12 июля «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проведут товарищеский матч в рамках предсезонного тура.

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