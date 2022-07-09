Клопп о продлении контракта с Салахом: «Представьте, что вы хотите купить его сейчас – это почти невозможно. Он у нас – это очень хорошая новость»

прокомментировал продление контракта с .

Форвард «Ливерпуля» подписал новое соглашение сроком до 2025 года.

«Я знал, что это произойдет, всегда было ясно, что Мо хочет остаться. Я говорил с ним, и его мысль всегда была ясна: «Я хочу остаться».

Но это важный контракт, нужно учитывать разные вещи, и это иногда требует времени. Мы не всегда можем оправдать ожидания внешнего мира – [люди говорят, что] контракт заканчивается, в следующем году он закончится, так что нужно разобраться с этим сейчас. На все нужно время.

Но у нас, конечно, достаточно опыта, чтобы иметь дело с подобными вещами. Теперь он очень счастлив, что может продлить свое пребывание здесь. Мы очень счастливы, он игрок мирового класса.

Представьте, что вам сейчас нужно подписать Салаха – он в другом клубе, а вы хотите купить игрока с такими показателями, которые у Мо были в последние годы. Это практически невозможно. Но он у нас, и он хочет остаться – это очень хорошая новость», – сказал главный тренер .

Продление Салаха – мудрый ход «Ливерпуля». Нашли способ не рушить систему и удовлетворить Мо