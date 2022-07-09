Клопп о Нуньесе: «Мы влюбились в него за два матча. Очень агрессивный южноамериканец – это хорошо!»

похвалил новичка «Ливерпуля» , перешедшего из «Бенфики».

«Он очень впечатлил своей игрой против нас. Когда ты готовишься к «Бенфике», то знаешь все вплоть до размера обуви игроков – мы знали все о сопернике, так что знали все и о мастерстве Дарвина.

Было непонятно, сыграет ли он, потому что тогда он вернулся из сборной. Но уже в первом матче он сыграл. Было очевидно, что он очень хорош. Но когда видишь его игру вживую, это действительно впечатляет.

Мощь в сочетании с техникой, желанием, умными движениями – он создал нам проблемы. Мы влюбились в него за два матча. Очень агрессивный южноамериканец – это хорошо!

Было действительно приятно смотреть на него. Так что, осознав, что имеем хорошие шансы на его трансфер, мы вжали педаль в пол. Очень счастливы, что теперь он здесь», – сказал тренер «Ливерпуля».

Нуньес должен заменить Мане в системе «Ливерпуля». Он открывается в стиле Анри

«Ливерпуль» покупает игроков, которые забивали «Ливерпулю». Мане, Салах, Минамино – и теперь Нуньес

«Я ложился спать с пустым животом. Но еще хуже было маме». Нуньес прошел через нищету и разрыв крестов в 16