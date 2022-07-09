Стэн Коллимор: «Роналду идеально подошел бы «Челси». Его голы и ассисты Стерлинга приблизят «синих» к «Сити» и «Ливерпулю»

Стэн Коллимор считает, что стоит перейти в «Челси».

«Роналду не вписывается в эволюцию , в этом нет никаких сомнений. Вот почему я уже несколько месяцев говорю, что они должны продать его этим летом.

Но для «Челси» он идеально подошел бы, и я прекрасно могу себе представить, что его голы и ассисты значительно приблизят «синих» к «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» в таблице.

Роналду – фитнес-гик и игрок высочайшего уровня, и его индивидуальные качества могли бы получить наилучшее применение в команде, которая гораздо более сбалансирована и готова к успеху, чем «Юнайтед», который он хочет покинуть. У «Челси» и раньше было много именитых игроков, и пребывание в этой части юго-западного Лондона вполне устроило бы его.

Нет никаких сомнений в том, что такие игроки, как и Рис Джеймс, серьезно выиграли бы от работы с ним. Лондон, столица, стал бы глотком свежего воздуха для Роналду. Если « действительно подпишет его, это будет беспроигрышно для обеих сторон», – сказал бывший капитан «Астон Виллы».