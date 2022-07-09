Абаскаль о 0:4 с «Зенитом»: «Такие поражения не делают «Спартак» слабее, а только усиливают»

Главный тренер высказался о поражении от (0:4).

«Мы неплохо начали матч, создавали хорошие моменты, но, к сожалению, допустили четыре ошибки – и соперник нас за них наказал. Мы должны будем работать в будущем именно над этим компонентом.

Сегодня мы должны принять это поражение, но ни в коем случае не расстраиваться. И завтра уже с поднятой головой [нужно] работать дальше. Это часть процесса, мы должны идти вперед.

Такие поражения нас не делают слабее, а только усиливают», – заявил Абаскаль в эфире .

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