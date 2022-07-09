Сергеев о 4:0: «Получился шедевральный гол. «Спартак» всегда был конкурентом для «Зенита», дерби двух столиц»

назвал шедевральным свой гол в ворота «Спартака».

Нападающий открыл счет в матче за OLIMPBET Суперкубок России (4:0).

«У меня получился шедевральный гол, хорошо попал. Результат – самое главное, выиграли 4:0, все забили достойные голы.

всегда был конкурентом для «Зенита», это дерби двух столиц. Думаю, праздник сегодня удался. Мы выиграли, но нет предела, будем дальше двигаться, завоевывать следующее чемпионство и следующий Кубок.

Приятно в дебютном сезоне выиграть чемпионат и , но хочется брать по максимуму от футбола, пока есть такая возможность», – сказал Сергеев.