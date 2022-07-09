Агент Вендела: «Интерес «Фламенго» реален, но решение за «Зенитом». Не будем приостанавливать контракт, уважаем клуб»

Агент Вендела заявил, что полузащитник не приостановит контракт с «Зенитом».
Ранее сообщалось, что «Фламенго» хочет арендовать бразильца.
«Интерес к Венделу со стороны «Фламенго» реален. Но нам нужно быть осторожными, дать «Зениту» решить. Мы рады тому, что такой большой клуб интересуется Венделом. Но финальное решение за «Зенитом».
Мы не будем приостанавливать контракт, потому что очень уважительно относимся к «Зениту». Мы благодарны клубу за все», – сказал Чезаре Барбьери.
В прошлом сезоне Вендел провел 25 матчей в РПЛ и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.