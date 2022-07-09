Агент Вендела: «Интерес «Фламенго» реален, но решение за «Зенитом». Не будем приостанавливать контракт, уважаем клуб»

Агент Вендела заявил, что полузащитник не приостановит контракт с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что хочет арендовать бразильца.

«Интерес к Венделу со стороны «Фламенго» реален. Но нам нужно быть осторожными, дать «Зениту» решить. Мы рады тому, что такой большой клуб интересуется Венделом. Но финальное решение за .

Мы не будем приостанавливать контракт, потому что очень уважительно относимся к «Зениту». Мы благодарны клубу за все», – сказал Чезаре Барбьери.

В прошлом сезоне Вендел провел 25 матчей в и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.