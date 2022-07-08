Зарема о пиве на стадионах: «Доводы моралистов-противников ничтожны, они сами не прочь выпить в VIP-ложах. Но простым людям разрешается только квас и минералка»

ответила противникам возвращения пива на стадионы.

«Доводы всех моралистов-противников пива ничтожны. Вспоминаются слова классика: «Если человек не курит и не пьет, поневоле задумываешься, уж не сволочь ли он?»

В Германии пиво разрешено на стадионах, и при этом ВВП самый высокий в Европе. Потому что пиво – это про бизнес и качественный сервис, а не про напиться. Там где пиво, там и повышенный спрос на кейтеринг, такси и так далее. Везде выигрывает бизнес.

Кстати, сами моралисты не прочь выпить в VIP-ложах. Но простым людям разрешается только квас, морс и минералка. Я не говорю о том, сколько доходов теряют клубы от запрета продажи и рекламы алкогольного пива.

«Учитесь зарабатывать», – говорят они. Ну вот пусть сами научат, каким образом в нынешних условиях, когда не то что новые источники доходов недоступны, но и старые потеряны безвозвратно.

Если пиво в банках или стаканах оформить в стиле хохломы и гжели и дарить филимоновские свистульки с кокошниками на стадионах, тогда, может, процесс внедрения пива пойдет быстрее?» – сказала супруга владельца Леонида Федуна.

Татьяна Тарасова: «Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки»

Роднина о пиве на стадионах: «Все будут приходить, чтобы выпить. К чему прикатимся? Спорт должен пропагандировать здоровый образ жизни»

Депутат Хамзаев о пиве на стадионах: «Федун где сидит? В VIP-ложе, ему легко рассуждать. Мы уже это проходили: с детьми ходить невозможно – маты, конфликты»