Депутат Хамзаев о пиве на стадионах: «Федун где сидит? В VIP-ложе, ему легко рассуждать. Мы уже это проходили: с детьми ходить невозможно – маты, конфликты»

Депутат Хамзаев считает неправильной инициативу насчет пива на футболе.

– Леонид Федун говорил, что для привлечения прибыли сначала одобрили букмекеров, теперь остался один неиспользованный резерв — это продажа пива.

– Федун на стадионе где сидит? В VIP-ложе. Ему легко рассуждать. Он придет на любой стадион на своих условиях, потому что у него есть финансовые возможности.

Я советую ему посидеть на футболе с обычными болельщиками, а еще взять с собой детей. Раздать пиво всем и посмотреть футбол. Чтобы понять, каково это. Они говорят, в Англии можно продавать пиво, но там нельзя пить на трибунах.

Мы уже это проходили: в итоге с детьми ходить на футбол было невозможно – маты, конфликты. Всегда оставался негативный осадок. Ты идешь с ребенком на стадион в надежде, что вас не побьют. Какой это футбол? – сказал лидер всероссийского движения «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Федун о пиве на стадионах: «Пока не получается. Будем биться. И с букмекерами не сразу получалось, и здесь будем пробивать»

Депутат Хамзаев о пиве на стадионах: «В стране проблемы с чрезмерным потреблением алкоголя. Это социально-опасный фактор»