Продажа алкоголя на стадионах ЧМ-2022 в Катаре будет запрещена

На катарских стадионах в ходе будет запрещена реализация алкогольных напитков.

«Планы еще дорабатываются, но на данный момент ситуация такова, что фанаты смогут выпить пива до входа на территорию стадиона и после выхода с нее, но на аренах в ходе матчей оно продаваться не будет», – сообщил Reuters источник, знакомый с ситуацией.

При этом реализация пива в течение ограниченного времени будет осуществляться в определенных частях основной фан-зоны в Дохе. Также алкоголь будет доступен еще в нескольких специально отведенных местах. Цены на пиво пока не согласованы.

В Катаре действует запрет на употребление алкоголя в общественных местах, а также на его ввоз в страну. Нельзя посетителям и делать покупки в единственном в стране магазине спиртного, расположенном на окраине Дохи. Приобрести алкоголь им можно лишь в нескольких отелях и клубах, имеющих соответствующие лицензии.

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