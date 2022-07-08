Джикия об 1:7: «Давайте тогда вспомним, как «Спартак» обыгрывал «Зенит». Прошлый результат был ничейным»

ответил на вопрос о разгромном поражении от перед матчем за Суперкубок России.

В октябре 2021 года «Зенит» разгромил «Спартак» на своем поле со счетом 7:1.

«Спартак» – «Зенит» – это не дерби. Дерби – это немножечко другое.

Реванш за 1:7? Прошлый результат (1:1) был ничейным на нашем поле, это была заключительная игра перед сегодняшней. Давайте тогда вспомним, как мы одерживали победы над «Зенитом», – сказал капитан красно-белых.

«Зенит» и разыграют OLIMPBET Суперкубок России завтра, 9 июля.