Джикия об 1:7: «Давайте тогда вспомним, как «Спартак» обыгрывал «Зенит». Прошлый результат был ничейным»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия ответил на вопрос о разгромном поражении от «Зенита» перед матчем за Суперкубок России.

В октябре 2021 года «Зенит» разгромил «Спартак» на своем поле со счетом 7:1.

«Спартак» – «Зенит» – это не дерби. Дерби – это немножечко другое.

Реванш за 1:7? Прошлый результат (1:1) был ничейным на нашем поле, это была заключительная игра перед сегодняшней. Давайте тогда вспомним, как мы одерживали победы над «Зенитом», – сказал капитан красно-белых.

«Зенит» и «Спартак» разыграют OLIMPBET Суперкубок России завтра, 9 июля.

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