Никифоров о Турции: «Есть указ: если между русскими и украинцами произойдут стычки – сразу депортация»

рассказал о взаимоотношениях россиян и украинцев в Турции.

– Как обстановка в Турции? Сталкивались с враждебностью по отношению к русским?

– Ничего такого нет, не знаю, откуда все это берется. У меня дочка живет и работает в Испании, ничего этого там тоже нет. Единичные случаи.

Турки вообще отлично относятся. Здесь много машин из России, Украины, но все тихо.

Один раз была стычка между молодыми украинцами и русскими на остановке, когда все только началось. Их забрали полицию. А затем перед сезоном отпусков издали указ о том, что если произойдут стычки между русскими и украинцами, то без разбирательств сразу последует депортация и тех, и других.

В остальном все спокойно. Открылось много магазинов – и украинских, и русских. Едешь вдоль моря, стоит дом – возле него три украинские машины, две-три русские. Люди снимают жилье или купили. И так практически в каждом доме.

И я не слышал ни одного случая, чтобы поругались. Все предупреждены о депортации, – сказал бывший защитник «Спартака», сборных России и .