«Спартак» с задержкой вылетел на матч с «Зенитом» из-за Николсона, забывшего паспорт

Рейс «Спартака» на матч с «Зенитом» был задержан из-за .

Об этом рассказал бывший тренер и игрок красно-белых , который в составе команды легенд летел вместе со «Спартаком» с Санкт-Петербург.

«Николсон паспорт забыл, «Спартак» из-за этого задержал рейс. Так что он был с командой», – сказал Аленичев.

Завтра «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Санкт-Петербург – трудное место для «Спартака» (выиграли 1 раз за 10 лет). На «Газпром-Арене» у «Зенита» 5:0 по победам